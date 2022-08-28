عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لايف.. نادية مصطفى: أتمنى ان يقام مهرجان القلعة مرتين بالعام

نادية مصطفى
نادية مصطفى

تحدثت الفنانة نادية مصطفى في لايف مع موقع صدى البلد على هامش مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، عن رأيها في حفلات القلعة وشعور عند ملاقاة جمهور المحكى.

كما تحدثت نادية عن دور الفن والمهرجانات الموسيقى، وتمنت أن يكون المحكى مرتين في العام، كما كشفت عن تفاصيل أعمالها القادمة.

وكسر جمهور الليلة العاشرة من الدورة 30 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء حاجز 10 آلاف مشاهد لتتأكد قدرة الفنون الجادة على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية

وأضاء أمير الغناء العربى هانى شاكر سماء مسرح المحكى ، ومع دوى تصفيق الحضور وترحابهم قدم التحية لمحبيه و بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى تغنى بكوكبة من اعماله الرومانسية التى حققت شهرة واسعة كان منها بحبك يا غالى ، شاور ، مش بعتب عليك ، هنعيش ، أنا قلبي ليك ، اديني قلبي تاني ، لو روحت بعيد ، غلطة ، يارتني ، وعد مني ، مشتريكي ، نسيانك صعب ، لو بتحب ، لسه بتسألي ، علي الضحكاية وغيرها الى جانب بلدى التى استهل بها الحفل وجانا الهوى لـ عبد الحليم حافظ .

قبله أشادت النجمة نادية مصطفى بالمهرجان والقائمين عليه ودعت الجمهور المتذوق للفنون الجادة بدعم ابنتها الصوت الواعد فيروز اركان ثم استعادت بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة عازف الكى بورد مدحت حميدة ذكريات عدد من اعمالها الخاصة ومجموعة من ابداعات نجوم زمن الفن الجميل التى تفاعل معها الحضور كان منها حبايب مصر ، الصلح خير ، سلامات ، شدوني عينيك ، جيت اهنى ، لولا الملامة ، جاى فى ايه وغيرها الى جانب احدث اعمالها بعنوان يحلها الحلال .

 

لمشاهدة اللايف اضغط هنا

مهرجان القلعة عبد الحليم حافظ هاني شاكر المهرجانات نادية مصطفى قلعة صلاح الدين مهرجان القلعة الدولي للموسيقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. تفاصيل

الغندور: الزمالك يتعاقد مع لاعب «غير متوقع» بفرمان من فيريرا

921 جنيه بس.. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم السبت

ميدو : عبدالحفيظ صعبان عليَا .. وهذه نصيحتي لـ إبراهيم سعيد

اتفقوا .. خليلوزيتش مدرباً لـ الأهلي خلفاً لـ سواريش

أول رد فعل لـ سواريش وسيد عبدالحفيظ بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش

قرار خطير من الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

موضوعات متعلقة

طلت بالأبيض.. حنان ماضي تحيي حفلا جماهيريا بمحكى القلعة| صور

صيف الإنتاج الثقافى.. موسيقى ثنائى العود على ساحة الهناجر بالليلة الخامسة

نسمة محجوب تشعل حفل محكى القلعة| صور

وفاة جورج الراسي.. الفنان الراحل عبر عن اعتزازه بتشبيه صوته بـ جورج وسوف

كلنا إنسان .. شعار الدورة السادسة من ملتقى أولادنا

هاني شاكر يوجه رسالة لجمهور محكى القلعة| صور

حشد جماهيري كبير بحفل هاني شاكر ونادية مصطفى بمحكى القلعة

نجمة المستقبل.. نادية مصطفى تدعم ابنتها فيروز أركان من محكى القلعة

ترشيحاتنا

ميدو : استعد لدور بطولة في فيلم جديد

احتفالا بالذكرى الستين لخطاب جون كينيدي.. فعاليات مرتقبة من وكالة ناسا

سعر الذهب اليوم الأحد 28-8-2022

بدء الدورة التدريبية الثانية لـ 50 إمامًا من الأوقاف بجامعة القاهرة.. اليوم

منتخب ناشئي اليد يغادر إلى رواندا استعدادًا لبطولة أفريقيا

ضاعف حسناتك عند قراءة القرآن بهذه الطريقة.. علي جمعة يكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا.. استخدام البايركس في هذه الحالة يؤدي لانفجاره

إيه الأسعار دي؟.. هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب سعر صندلها

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ظهرت بها آيتن عامر في الصيف

موضة لا تنتهي .. طرق تنسيق الفستان التايجر لإطلالة صيفية جذابة

فيديو

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ