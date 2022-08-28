لايف.. نادية مصطفى: أتمنى ان يقام مهرجان القلعة مرتين بالعام

تحدثت الفنانة نادية مصطفى في لايف مع موقع صدى البلد على هامش مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، عن رأيها في حفلات القلعة وشعور عند ملاقاة جمهور المحكى.

كما تحدثت نادية عن دور الفن والمهرجانات الموسيقى، وتمنت أن يكون المحكى مرتين في العام، كما كشفت عن تفاصيل أعمالها القادمة.

وكسر جمهور الليلة العاشرة من الدورة 30 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء حاجز 10 آلاف مشاهد لتتأكد قدرة الفنون الجادة على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية

وأضاء أمير الغناء العربى هانى شاكر سماء مسرح المحكى ، ومع دوى تصفيق الحضور وترحابهم قدم التحية لمحبيه و بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى تغنى بكوكبة من اعماله الرومانسية التى حققت شهرة واسعة كان منها بحبك يا غالى ، شاور ، مش بعتب عليك ، هنعيش ، أنا قلبي ليك ، اديني قلبي تاني ، لو روحت بعيد ، غلطة ، يارتني ، وعد مني ، مشتريكي ، نسيانك صعب ، لو بتحب ، لسه بتسألي ، علي الضحكاية وغيرها الى جانب بلدى التى استهل بها الحفل وجانا الهوى لـ عبد الحليم حافظ .

قبله أشادت النجمة نادية مصطفى بالمهرجان والقائمين عليه ودعت الجمهور المتذوق للفنون الجادة بدعم ابنتها الصوت الواعد فيروز اركان ثم استعادت بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة عازف الكى بورد مدحت حميدة ذكريات عدد من اعمالها الخاصة ومجموعة من ابداعات نجوم زمن الفن الجميل التى تفاعل معها الحضور كان منها حبايب مصر ، الصلح خير ، سلامات ، شدوني عينيك ، جيت اهنى ، لولا الملامة ، جاى فى ايه وغيرها الى جانب احدث اعمالها بعنوان يحلها الحلال .

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