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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

توهج شمسي - وكالة
توهج شمسي - وكالة ناسا لعام 2013

سجلت الأقمار الصناعية لليوم الثاني على التوالي توهجا قويا من الشمس من الفئة (M) متوسطة القوة التي تعد أقوى توهج مسجل حتى الآن.

توهج شمسي قوي

وبحسب الجمعية الفلكية بجدة، بلغت قوة التوهج M4 من "البقع الشمسية " AR3088 وتسبب ذلك الانفجار في موجة صدمة عاليه جدا عبر الغلاف الجوي لـ الشمس.

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ستكشف الصور من مرصد "سوهو" الفضائي عن أي انبعاث كتلي إكليلي، وقد يكون الحطام من الانفجار متجهًا إلى الأرض، وإذا كان حطام الانفجار متجهًا إلى الأرض يمكن حدوث عواصف جيومغناطيسية صغيرة من الفئة (G1) في 29 أغسطس 2022  والتي ستؤثر على درجات الحرارة.

وحال حدوث العواصف مع وصول  سيل عالي السرعة من الرياح الشمسية إلى المجال المغناطيسي للأرض، فإن تلك الرياح الشمسية  تتدفق من ثقب اكليلي موقت في الغلاف الجوي للشمس هناك أيضًا احتمال أن تضرب هالة جزئية من انبعاث كتلي اكليلي في 29 أغسطس .

بالإضافة إلى طرد ضخم للجسيمات المشحونة من الشمس  والتي قد تضرب كوكبنا، غدا الإثنين 29 أغسطس، لإطلاق شفقا حول الدائرة القطبية الشمالية.

صورة من الاقمار الصناعية 

عاصفة شمسية

وأوضحت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أن مثل هذه الأضواء الساطعة عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة مع المجال المغناطيسي للأرض.

وبحسب مجلة "لايف سينس" من المؤكد أن الشمس ستتأثر بقوة خلال هذه الأيام، لتبدأ دورة شمسية مدتها 11 عامًا من النشاط.

هذهه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل نشاط الشمس، وتم رصد أسراب من الأضواء الشمالية والجنوبية في وقت سابق بواسطة “سامانثا كريستوفوريتي” من وكالة الفضاء الأوروبية.

وقالت رائدة الفضاء المخضرمة إنها كانت أقوى عاصفة في الفضاء منذ 300 يوم، ومن المعروف أنه معظم طقس الفضاء يقدم عرضًا رائعًا للأشخاص على الأرض أو بالقرب منها، لكن عددًا صغيرًا من العواصف القوية بشكل خاص يمكن أن يضر بخطوط الطاقة والأقمار الصناعية والبنية التحتية الحيوية الأخرى التي يعتمد عليها كوكبنا.

الشمس عاصفة جيومغناطيسية الرياح الشمسية الاقمار الصناعية توهجا شمسيا

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