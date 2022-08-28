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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديو على الفيس بوك فضحهم.. عصابة مسلحة تسرق هواتف المواطنين بالقاهرة

عصابة
عصابة

كشف أجهزة الأمن بالقاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإدعاء بمحاولة إختطاف طفل داخل "توك توك" وضبط مرتكبى الواقعة .

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على ال "فيس بوك" يتضمن الإدعاء بقيام سائق مركبة "توك توك" بالتوقف بمنطقة حدائق القبة بزعم تعطيل المركبة قيادته ولدى قيام أحد الأطفال بمساعدته قام بمحاولة اختطافه.

تبين تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغ بتاريخ (20) الجارى من أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم بتعرض نجله (سن ١٤) لواقعة سرقة هاتفه المحمول بإسلوب "النشل" ، حيث قام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بالوقوف بجوار نجله وأوهماه بحدوث عطل بإطار المركبة وطلبا مساعدتهما، وقام أحدهما بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.

باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية – مقيمان بالمطرية أمكن ضبطهما ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما فرد خرطوش و٢سلاح أبيض "مطواه" .

وبمواجهتهما اعترفا  بارتكاب الواقعة ، كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة بالاشتراك مع شخصين آخرين لهما معلومات جنائية أمكن ضبطهما .

وبمواجهتهما بالتحريات أيداها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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