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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القائم بأعمال نقيب المحامين يكشف سبب استبعاد سامح عاشور من الترشح

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قال مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين، إنهم بصدد الاستعداد لإجراء انتخابات شغل منصب نقيب المحامين.

وتابع سخي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،: "ما أشيع بشأن انعقاد اجتماع غدا لمناقشة الأحكام القضائية، غير صحيح بالمرة، لافتا إلى أنهم يحترمون الأحكام، وينفذونها كما جاءت، فالنقابة ليست طرفا في هذه الخصومة.

وأشار إلي أن هناك 19 شخصا تقدموا للترشح واستبعد منهم شخص، والمحكمة اليوم استبعدت شخصين آخرين، لافتا إلي أن النقيب الجديد سيستكمل المدة المتبقية من مدة النقيب الراحل، وبعد انتهاء هذه المدة والتي تصل إلى عام ونصف، ستجرى انتخابات جديدة.

قناة الحدث نقيب المحامين المحامين انتخابات أحكام القضاء

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