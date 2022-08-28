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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل مهرجان القلعة.. حنان ماضى تستدعى مشاعر التسعينيات

صدى البلد

 استدعت النجمة حنان ماضى مشاعر تسعينيات القرن العشرين وظهرت باداء متجدد تفاعل معه حشد جماهيرى ملأ ساحة مسرح المحكى حيث تغنت بمختارات من اعمالها الشهيرة كان منها عدى الهوى ، آسيا ، إحساس ، البحر بيخطفني ، ليلة عشق ، مش بعرف أزعل ، كان وكان ، عصفور المطر ، نامت عيون الناس ، عنب البساتين ، اللقاء الثاني ، قصة الأمس ، أيام الدنيا ، مفيش في الأغاني ، على نار هادية ، سرسب ، شدي الضفاير والمال والبنون .

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قبلها اصطحبت الفنانة نسمة محجوب الحضور فى رحلة بين المؤلفات العربية والاعمال الغربية التى نالت الاعجاب والاستحسان وتغنت بمختارات من اعمالها الخاصةكان منها دور على السعادة ، حكاية شعب ، كل شمس ، حب اخوات ، يا غاوى هروب ، مستغربة ، عابر سبيل ، وجوه ، كفاية ، يا محروسة ، على طبيعتى وغيرها بجانب كل ليلة لـ سيلين ديون وساظل دائما احبك لـ ويتنى هيوستن .

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