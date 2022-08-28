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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 - 8 - 2022 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

تقام اليوم الاحد 28-8-2022 العديد من المباريات الهامه في كل ملاعب العالم ولعل ابرزها مباراة توتنهام امام نوتينجهام في الدوري الانجليزي كما يلعب باريس سان جيرمان ضد موناكو في لقاء يعد القمة بالدوري الفرنسي .

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ونعرض لكم مباريات اليوم 28-8-2022 

الدوري الإنجليزي 
أستون فيلا vs وست هام – الساعة 3 عصرا - قناة Premium 1 beIN Sports

وولفرهامبتون vs نيوكاسل يونايتد – الساعة 3 عصرا - قناة Premium 2 beIN Sports

نوتينجهام vs توتنهام – الساعة 5:30 مساء - قناة Premium 1 beIN Sports

 

الدوري الإسباني 
خيتافي vs فياريال – الساعة 5:30 مساء - قناة 1 beIN Sports HD            

برشلونة vs بلد الوليد – الساعة 7:30 مساء - قناة 1 beIN Sports HD

إسبانيول vs  ريال مدريد – الساعة 10 مساء - قناة 1 beIN Sports HD

 

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا vs أتلانتا – الساعة 6:30 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

ساليرنيتانا vs سامبدوريا  – الساعة 6:30 مساء - قناةAD SPORTS Premium 2  

فيورنتينا vs نابولي – الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي vs إمبولي – الساعة 8:45 مساء - قناةAD SPORTS Premium 2  

     

الدوري الألماني  
كولن  vs شتوتجارت – الساعة 3:30 عصرا 

فيردر بريمن vs  آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 مساء        

 

الدوري الفرنسي  
نانت vs تولوز – الساعة 1 ظهرا            

لوريان vs كليرمون فوت 63 – الساعة 3 عصرا                  

نيس vs مارسيليا – الساعة 3 عصرا                

ستاد بريست 29 vs مونبلييه – الساعة 3 عصرا                  

تروا vs أنجيه – الساعة 3 عصرا                              

ستاد ريمس vs ليون – الساعة 5 مساء                        

باريس سان جيرمان vs موناكو – الساعة 8:45 مساء        

 

الدوري التركي  
قاسم باشا vs هاتاي سبور – الساعة 6:15 مساء                    

قيصري سبور vs جيرسونسبور – الساعة 6:15 مساء        

طرابزون سبور vs جالاتا سراي – الساعة 8:45 مساء

توتنهام الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني ريال مدريد الدوري الايطالي الدوري الألماني الدوري الفرنسي

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