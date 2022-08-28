ميدو يكشف عن عرض باريس سان جيرمان لـ محمد صلاح

أكد احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول يقدم اداء جيد علي عكس باقي لاعبي الريدز في انطلاقة الموسم الحالي .

وأضاف ميدو خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، محمد صلاح اكثر لاعب صنع فرص خلال مباريات الماضية .

وعن عرض باريس سان جيرمان قال : مسؤولو باريس فاوضوا محمد صلاح وتحدثوا مع رامي عباس وعدة اندية كبيرة دخلوا في مفاوضات .

وأوضح : مسؤولوا باريس سان جيرمان كانوا معجبين بفكرة تواجد لاعب مسلم ومحترف في صفوف الفريق الفرنسي وكان لها ابعاد تسويقية .