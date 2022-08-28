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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحداها تبحر لـ مصر..7 سفن محملة بالحبوب الأوكرانية تنطلق إلى هذه الدول|تفاصيل

صدى البلد

أعلن مركز التنسيق الخاص بموضوع الحبوب الأوكرانية، القمح والذرة والشعير، أنه سمح لـ7 سفن شحن بمغادرة موانئ أوكرانيا في إطار الصفقة الغذائية بين روسيا وتركيا وأوكرانيا، من بينها سفينة متجهة إلى مصر.

وحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، قال المركز في بيانه:"سمح مركز التنسيق المشترك، اليوم بتحرك سبع سفن تحمل ما مجموعه 210294 طنا من الحبوب والمنتجات الغذائية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود".

إلى أين تتجه السفن السبعة؟

وأضاف البيان أن الحديث يدور عن السفينة "إنفينسبل تو"، التي تحمل 49500 طن من الشعير وستتوجه من ميناء تشورنومورسك إلى الصين.

كما ستغادر السفية "سيلفر ليدي" ميناء يوجني إلى إيطاليا محملة بـ 39494 طنا من الذرة.

أما السفينة الثالثة، "إف بي إم سي  بي 201" ستغادر أوديسا إلى مصر محملة بـ 33 ألف طن من القمح.

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وستنطلق السفينة "آيولوس" من أوديسا إلى روتردام محملة بـ30 ألف طن من الذرة.

وستبحر السفينة "ميلينا" من يوجني إلى رومانيا محملة بـ 27500 طن من الذرة. وستنطلق السفينة "صوفي بالكر" من أوديسا إلى إسبانيا محملة بـ 27000 طن من الشعير. وستغادر الباخرة "أناستاسيا" ميناء تشورنومورسك إلى تركيا محملة بـ 3.8 ألف طن من القمح.

وفي 22 يوليو الماضي، تم توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف في إسطنبول في تركيا بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، مقابل مساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. يشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

مصر حبوب القمح الذرة أوكرانيا روسيا

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