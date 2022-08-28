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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسام ميدو مدرس ثانوية عامة قريبا.. تفاصيل

أكد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق استعداده لخوض تجربة فيلم سينمائي جديد . 

وأضاف ميدو : داخل بطولة فيلم جديد وسنبدأ العمل خلال الفترة المقبلة والسيناريو رائع وسألعب دور مدرس لطلاب في الثانوية العامة . 

وخاض ميدو تجارب  في مسلسل سوتس بالعربي الذي عرض في شهر رمضان الماضي رفقة اسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك . 

وظهر ميدو في المسلسل بشخصيته الحقيقية ورغبته في العمل مع مكتب المسيري زيدان للمحاماة بعد المفاوضات مع أدم منصور “ احمد داود ” . 

ميدو من مسلسل سوتس بالعربي

ميدو في مسلسل سوتس بالعربي

ظهر أحمد حسام ميدو في الحلقة الرابعة من مسلسل سوتس بالعربي، الذي يشهد مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف على مدار حلقاته. 

واشترك أحمد حسام ميدو بشخصيته الحقيقة، فيما يسعى قدري الذي يلعب دوره محمد شاهين في استقطابه ليكون عميلا في شركة المسيري للمحاماة. 

وتحدث أحمد داود "آدم منصور" عن أحمد حسام ميدو وشركته التي تمكنت مؤخرا من شراء حقوق الدوري أونلاين، وسيشارك في العديد من البيزنس الخاص بالميديا مستقبلا لذا فهو عميل مهم لمكتبهم. 

وتمكن آدم منصور من إقناع أحمد حسام ميدو بالتوقيع مع شركة المسيري ما رفع من أسهم المحامي المتدرب لدى الشركة، واكتسب ثقة قدري وفريدة "صبا مبارك" مالكة المكتب، وفخر مديره المباشر زين ثابت "آسر ياسين". 

ونشر الفنان أحمد داود على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له تجمعه بلاعب مصر والزمالك السابق كابتن أحمد حسام ميدو والفنان محمد شاهين، وذلك من كواليس الحلقة الرابعة من مسلسله سوتس بالعربي والذي ينافس به في دراما رمضان.

وعلق داود على الصورة " آدم منصور في المحاماة.. هداف زي ميدو" وتابع مع كابتن أحمد حسام ميدو ومحمد شاهين من تصوير #سوتس_بالعربي".

وشارك داود وآسر بطولة مسلسل سوتس بالعربي النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

ميدو سوتس بالعربي الزمالك بالعربي احمد حسام ميدو

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