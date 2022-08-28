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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو : عبدالحفيظ صعبان عليَا .. وهذه نصيحتي لـ إبراهيم سعيد

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

قال أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، أن سيد عبد الحفيظ ناجح في عمله.

وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سيد عبد الحفيظ رجل ناجح في عمله ومدير كرة جيد جدا، صعب عليا في وقت ما لأنه كان في وجه المدفع".

وأكمل : سيد عبدالحفيظ في مركز ليس سهلا لكن الزمالك قدر يبتعد عن الازمات وامير اتعلم من اخطاء الماضي .

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وعن إبراهيم سعيد: "بحبه جدا فهو شخص طيب لكنه دخل في أزمة كبيرة مع الزمالك كنت رافضا لها".

وأتم: "أقول له بأن كل من يحرضك على اثارة المشكلات مع مرتضى لن يفيدوك أو يقفوا بجوارك بعد ذلك".

ميدو سيد عبد الحفيظ الزمالك إبراهيم سعيد مرتضى

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