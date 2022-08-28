أمريكا تجمع الأسلحة من المواطنين لإرسالها إلى أوكرانيا.. تفاصيل

أعلنت سلطات مدينة ميامي الأمريكية، بدء عملية جمع الأسلحة النارية من المواطنين لإرسالها إلى أوكرانيا.

وظهر إعلان على الحساب الرسمي للإدارة على “تويتر” عن حصول المواطنين على أموال وبطاقات خصم مقابل تسليمهم أسلحة.

وسيتم إصدار بطاقة بقيمة 50 دولارًا لـ”المسدس”، وبطاقة 100 دولار لـ”البندقية هجومية”، وبطاقة 150 دولارًا لـ”البندقية هجومية من طراز الجيش”.

بالإضافة إلى ذلك، يُقترح تسليم أسلحة محلية الصنع، لكن لن يتم دفع أي أموال مقابلها.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، بأن إدارة شرطة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، قررت تقديم دعم عسكري لنظام كييف من خلال الإعلان عن شراء أسلحة نارية ممنوعة من المواطنين لشحنها لاحقًا إلى أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، تعمدت إدارة الشرطة عدم طرح أسئلة حول أصل المسدسات والبنادق وحتى البنادق الهجومية التي تم شراؤها، لأن الشرطة ستعمل على تقليل عدد الأسلحة غير القانونية في المدينة في نفس الوقت.

وقال قائد شرطة ميامي، مانويل موراليس: "جمعت الشرطة 68 قطعة سلاح"، مضيفا أن "القليل منها فقط مناسب لإرساله إلى أصدقائنا في أوكرانيا".