عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تجمع الأسلحة من المواطنين لإرسالها إلى أوكرانيا.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت سلطات مدينة ميامي الأمريكية، بدء عملية جمع الأسلحة النارية من المواطنين لإرسالها إلى أوكرانيا. 

وظهر إعلان على الحساب الرسمي للإدارة على “تويتر” عن حصول المواطنين على أموال وبطاقات خصم مقابل تسليمهم أسلحة.

وسيتم إصدار بطاقة بقيمة 50 دولارًا لـ”المسدس”، وبطاقة 100 دولار لـ”البندقية هجومية”، وبطاقة 150 دولارًا لـ”البندقية هجومية من طراز الجيش”.

بالإضافة إلى ذلك، يُقترح تسليم أسلحة محلية الصنع، لكن لن يتم دفع أي أموال مقابلها.

كيف قاومت أوكرانيا قوة دولة عظمى لـ 6 أشهر حتى الآن؟

ولا دولار واحد.. الكونجرس الأمريكي يرفض مساعدة أوكرانيا

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، بأن إدارة شرطة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، قررت تقديم دعم عسكري لنظام كييف من خلال الإعلان عن شراء أسلحة نارية ممنوعة من المواطنين لشحنها لاحقًا إلى أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، تعمدت إدارة الشرطة عدم طرح أسئلة حول أصل المسدسات والبنادق وحتى البنادق الهجومية التي تم شراؤها، لأن الشرطة ستعمل على تقليل عدد الأسلحة غير القانونية في المدينة في نفس الوقت.

وقال قائد شرطة ميامي، مانويل موراليس: "جمعت الشرطة 68 قطعة سلاح"، مضيفا أن "القليل منها فقط مناسب لإرساله إلى أصدقائنا في أوكرانيا".

أوكرانيا أمريكا ميامي ميامي الأمريكية فلوريدا كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو : عبدالحفيظ صعبان عليَا .. وهذه نصيحتي لـ إبراهيم سعيد

خنزير هارب من محل كبده وسجق بالأميرية.. حقيقة الفيديو المتداول

اتفقوا .. خليلوزيتش مدرباً لـ الأهلي خلفاً لـ سواريش

أول رد فعل لـ سواريش وسيد عبدالحفيظ بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

قرار خطير من الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

نشرة الرياضة .. ميدو يحذر : اللي حضر شيكابالا يصرفه .. وفيتوريا يختار 3 لاعبين من الأهلي لمعسكر منتخب مصر .. وشوبير يكشف المسئول عن المدرب الجديد للأهلي

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

موضوعات متعلقة

الأزمات تتوالى.. روسيا تستعد لتوجيه صفعة جديدة لـ أوروبا

الأردن.. تحذيرات من أمور خطيرة مع اشتداد الموجة الحارة

حالة تأهب قصوي.. الجيش الصيني يتحرك بعد دخول سفن حربية أمريكية مضيق تايوان

ولا دولار واحد.. الكونجرس الأمريكي يرفض مساعدة أوكرانيا

متى تتوقف أوروبا عن دعم أوكرانيا؟.. إعلام أمريكي يكشف الموعد

شجار كان البداية.. هولندا تعلن إصابة 3 من جنودها في أمريكا.. تفاصيل

ليبيا .. هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات دامية

23 قتيلا .. ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس

ترشيحاتنا

روسيا في مأزق.. ماذا يعني قرار بوتين زيادة عدد قوات الجيش؟

ميدو: بحذر الأهلاوية من شيكابالا.. وأمير مرتضى كسب سيد عبدالحفيظ

قصة كفاح سلمى الشماع وبدايتها في التليفزيون بـ 17 جنيهاً |نوستالجيا

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

هل تتصاعد أزمة بين بكين وواشنطن بعد مرور سفن أمريكية في مضيق تايوان

وفر فلوس آيفون.. أفضل هاتف أندرويد من Asus بسعر مناسب ومواصفات خيالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذيرات لمرضى القلب لتجنب الإكثار في تناول البيض

سقوط الركاب من "قطر الموت" في مدينة ملاهي أمريكية

بـ 5 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن مشروب خارق للتخسيس والبشرة

الملكة رانيا الأكثر جدلا.. أسعار خرافية لـ إطلالات المشاهير خلال الإسبوع

فيديو

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ