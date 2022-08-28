لميس سلامة: الرئيس وجه باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح، وتزويد كافة الخدمات المرورية على طول امتداده للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم.



وأضافت "سلامة" خلال تقديمها لبرنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أنه فيما يتعلق بالطرق والمحاور داخل نطاق القاهرة الكبرى، تم عرض جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقي عند طريق حسين كامل، حيث وجه الرئيس بالتطوير الشامل لذلك المحور الحيوي باعتباره امتداداً لطريق السويس ومدخلاً رئيسياً لشرق القاهرة، والاهتمام بالتنسيق الحضاري والتشجير، مع رفع كفاءة المباني وتطوير الأراضي الفضاء المحيطة بالطريق.

وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز، حيث وجه الرئيس بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية لتلك المجمعات والأسواق، وغيرها من المشروعات التي تقوم بها الدولة داخل الاحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس السبت مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".