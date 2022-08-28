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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل سواريش يحسم الجدل حول إقالته رسميًا من تدريب الأهلي

ريكاردو سواريش المدير
ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي

كشف نونو جوميز، وكيل أعمال ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي، حقيقة إقالة المدرب البرتغالي رسميًا من تدريب المارد الأحمر.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية، بأن إدارة النادي الأهلي، أخبرت ريكاردو سواريش برحيله رسمياً، عن تدريب الفريق عقب مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

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وقال نونو جوميز في تصريح خاص لـ “صدى البلد”:" إدارة النادي الأهلي لم تخبرنا حتى الآن بأي قرار حول مصير ريكاردو سواريش مع الفريق".

يذكر أن ريكاردو سواريش تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شهر يونيو الماضي، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويمتد عقد ريكاردو سواريش مع النادي الأهلي حتى نهاية موسم 2023-2024.

الأهلي يفقد المركز الثاني رسمياً:

في سياق آخر، فقد فريق الأهلي فرصة الحصول على المركز الثاني  ببطولة الدوري المصري“رسميا”، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 33.

وضمن الأهلي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، رغم تواجده في المركز الثالث، حيث اعتمد اتحاد الكرة المصري ممثلي مصر في دوري الأبطال والكونفدرالية بناء على نتائج الدور الأول.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة، خلف بيراميدز الوصيف بـ 71 نقطة، بينما يتصدر الزمالك “بطل المسابقة” جدول الترتيب بـ 77 نقطة.

 

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