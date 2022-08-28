مهنتها وأزمة ابنتها مع البوركيني .. أسرار لا تعرفها عن هبة قطب

تصدرت الدكتور هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية مؤشر البحث جوجل، بعد الدفاع عن الدكتورة شيرين غالب وتأييدها لكلمتها أن الأولية عند الفتيات هو الزوج وليس العمل.

وشن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على الدكتورة هبة قطب، لتأيدها هذا الكلام ولتصريحتها الجريئة عن العلاقات الزوجية والجنسية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتصدر هبة قطب الترند وتكون رقم 1، وعاشت أزمات كبيرة وتصدرت من خلالها منصات التواصل الاجتماعي.

مهنة هبة قطب

هبة قطب من مواليد 19 سبتمبر 1967، وقد حصلت على دكتوراة في ما ورد في الإسلام عن العلوم الجنسية من فلوريدا.

ونالت هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، شهرة كبيرة بعد أن ظهرت في العديد من وسائل الإعلام بهدف توعية الأشخاص عن السلوكيات والأخطاء التي يقعن فيها خلال العلاقات الأسرية والزوجية.

هبة قطب

كانت هبة قطب أصول الغناء تتعلم في معهد الموسيقى العربية، وتعلمت الطرب والغناء على أيدي كبار الفنانين.

كشفت الدكتورة هبة قطب خلال حوارها في إحدى اللقاءات التلفزيونية، أنها حصلت في عام 1990 على جائزة أفضل مطربة خلال دراستها بالجامعة، وكان الفنان أحمد الحفناوي من أبرز النجوم الذين ساعدوها في مشوارها الفني قبل الشهرة.

الدكتورة هبة قطب

أزمة بوركيني ابنة هبة قطب

تصدرت دينا هشام مؤشر البحث جوجل من حوالي عام، بسبب البوركيني، وخرجت في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وبدت تبكي للمتابعين لمنعها من نزل حمام السباحة بالبوركيني.

وقالت دينا هشام عن واقعة التنمر ومنعها من النزول إلى حمام السباحة بالمايوه الشرعي: "أن حمام السباحة الأولمبي النادي المشتركة فيه يتم تخصيصه للأشخاص من سن 21 عاما فيما فوق، وهي بسن الـ26 عاما، «الأوليمبي الكبير مش بيكون حاجة هادية ودائما هلاقي ناس بتتدرب وتزعق حواليا، ومنع الناس يعملوا حاجة مش هتضرهم والحريات كلها لازم تحترم».

هبة قطب وابنتها

وعلقت هبة قطب حينها على أزمة البوركيني، قائلة " ابنتي وافتخر، #المايوه_الشرعي، #التنمر #العنصرية #الحرية_الشخصية ".