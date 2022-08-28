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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الستات متطبخش .. أستاذ صحة نفسية يهاجم هبة قطب | اعرف السبب

هبة قطب
هبة قطب

أثارت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية الجدل بشكل كبير بعد تصريحاتها مع الإعلامي عمرو أديب عن دور الزوجة في المنزل.

وقالت هبة قطب، « مفيش سند شرعي أو حاجه في القانون تجبر الست على الطبخ، من غير ما جوزها يشاركها أو يبدلوا سوا ويساعدوا بعض، وان في رجالة كتير عارفة الكلام ده وبيساعدوا زوجاتهم في المطبخ، مفيش حاجه اسمها الست تدخل المطبخ والراجل لا ».

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ورد الدكتور محمد المهدي أستاذ الصحة النفسية، على تصريحات الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، قائلا « بنات الجيل ده بيشوفوا الأعمال المنزلية شغل خدامين وبيتباهوا أنهم مش بيعرفوا يطبخوا».

وتابع المهدي في تصريحاته، «الامهات كمان بتتباهى أن بناتها مش بتدخل المطبخ، الراجل ممكن يطبخ طبيعي لكن في أغلب الأوقات مش كل يوم، ده دور الست، الستات زمان كانوا بيتباهو أنهم بيعرفوا يطبخوا ».

هبة قطب العلاقات الزوجية محمد المهدى أستاذ الصحة النفسية ربات البيوت

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