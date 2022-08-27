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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الستات ما ينفعش تطبخ.. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتصريحات جريئة

هبة قطب
هبة قطب

أثارت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، الجدل من جديد؛ بتصريحات جريئة، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب.

وقالت هبة قطب: «مفيش سند شرعي أو حاجة في القانون، تجبر الست على الطبخ، من غير ما جوزها يشاركها، أو يبدلوا سوا، ويساعدوا بعض.

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وأضافت هبة قطب: «في رجالة كتير عارفة الكلام ده، وبيساعدوا زوجاتهم في المطبخ، مفيش حاجة اسمها الست تدخل المطبخ والراجل لأ».

هبة قطب تدعم شيرين غالب

وسبق أن دعمت الدكتورة هبة قطب، الدكتورة شيرين غالب؛ بعد تعرضها لهجوم حاد من قبل رواد السوشيال ميديا، بسبب الكلمة التي ألقتها في أثناء حفل تخرج طالبات طب الأزهر بجامعة أسيوط.

وتابعت: “في حالة هجوم غير مبرر، برغم أن كلامها كله صح، ومحدش يقدر يغلطها فيه؛ لأن الظروف والشغل مش بيشيلوا الأولاد ويربيهم، ولو وصلنا لأعلى حاجة في الشغل، والبيت وقع؛ يبقى النجاح مالهوش معنى”.

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