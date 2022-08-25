حتى لو سبتوا بعض .. هبة قطب تكشف عن سر ينجح العلاقة العاطفية | لن تتوقعه

قالت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية والجنسية إن أهم عامل يجب أن يكون في العلاقة العاطفية هو التراجع.

وتابعت هبة قطب، في فيديو جديد على حسابها الرسمي ، «كان في علاقات كتير فشلت ممكن تنجح، لو كان اللي اخد القرار تراجع وفكر شوية».

وأضافت هبة قطب، أن تراجع الشخص عن قرار خطأ يعد من الشجاعة وليس من الضعف، لأنه يساعد على تصليح ما أفسده.

وقالت استشاري العلاقات الزوجية والطب الجنسي، «إن التراجع مش أي حد يقدر يعمله، ومش بيعمله غير شخص متربي وراقي، وهي صفة حميدة تنقذ العلاقة العاطفية حتى لو الطرفين سابوا، وممكن تيجي في الوقت الضايع».



وكانت هبة قطب نشرت مقطع فيديو جديدا لها من خلال حساباتها على السوشيال ميديا تحذر من خلاله التعامل مع نوعية معينة من الرجال وقالت: "ابتعدوا عن كل شخص يركز على عيوبكم ويظهرها للآخرين بل ويتحدث عنها باستمرار".

