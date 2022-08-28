وزير النقل: تطوير ميناء السخنة يهدف لتحويل مصر إلى مركز تجارة عالمي|صور

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الإنشاءات الجارية في الحوض الثالث، واستمع الوزير لشرح مهندسي الشركات العاملة بشأن نسب التنفيذ في الحوض، حيث تم الانتهاء من بعض الأعمال الخاصة بالكمر وسقف الأساسات الخاصة للأرصفة بالحوض الثالث.

كما تفقدا وزير النقل ورئيس المنطقة الاقتصادية، منطقة أعمال التجفيف للأحواض الثاني والرابع ودائرة الدوران، فضلاً عن الاطلاع على مستجدات أعمال التنفيذ لمشروعات الأحواض الأربعة.

وتوجه الوزير لتفقد أعمال ونسب التنفيذ لأرصفة الحوض السادس البالغة 3 أرصفة (محطات متعددة الأغراض ومحطات حاويات).

واستمع وزير النقل إلى عرض من اللواء محمد خليل، مدير مشروع التطوير بالميناء، بشأن الأعمال التي تمت بشبكة الطرق الداخلية والسكك الحديدية، حيث بلغت معدلات تنفيذ الأرصفة 40% وأعمال تنفيذ الحفر الجاف 75%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 35% والأرصفة 23% وحواجز أمواج الميناء 82% والطرق الداخلية 42%.

ووجه الوزير بتكثيف جميع الأعمال والعمل بها بالتوازي، بحيث عند الانتهاء من أعمال التطوير تكون جميع الأعمال قد تم الانتهاء منها سواء أرصفة أو طرق أو سكك حديدية ديزل أو كهرباء أو مرافق.

كما اطلع وزير النقل على مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة، منها رصيف الحاويات بطول 5584 مترا وساحات تداول بمساحة 6.600.000 متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول 7369 مترا وساحات تداول بمساحة 2.490.227 متر مربع، ورصيف دحرجة السيارات بطول 1060 مترا وساحات تداول بمساحة 925.743 متر مربع، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول 1400 متر وساحات تداول بمساحة 632.445 متر مربع، ورصيف الفحم بطول 730 مترا وساحات تداول بمساحة 457.974 متر مربع، ورصيف صب سائل بطول 1180 مترا وساحات تداول بمساحة 430.753 متر مربع، بجانب التعرف على مقترحات تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لما هو معمول به بالمعايير العالمية.

وشدد على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

وتتضمن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومترا أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح/الفيوم، بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارات؛ ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

وقال الوزير إن الدولة المصرية تعكف على تحويل ميناء السخنة لميناء محوري وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

وأكد أهمية التوقيع المبدئي الذي تم إبرامه منذ عدة أيام لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، وهو إحدى الخطوات الهامة لمشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف “هاتشسون- COSCO - CMA- MSC"، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب المحور باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.

من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة تسير تبعاً للجدول الزمني المقررة لها، فضلاً عن التنسيق الدائم مع وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري المنفذ والمقاول العام للمشروع، وتسريع وتيرة العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن هذه الأعمال تعزز من دور الميناء في مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تأتي على رأس أولويات العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة، وبالتزامن مع توقيع بعض العقود خلال قمة تغير المناخ ودخولها حيز التنفيذ نهاية العام الجاري.

وأوضح جمال الدين أن تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية يساهم في تعزيز المناطق الصناعية التابعة للهيئة، حيث إن تكامل الموانئ والمناطق الصناعية معاً يساهم في دفع المنطقة الاقتصادية، لافتاً إلى أن ضمن أعمال التطوير بالسخنة إنشاء أرصفة للصب السائل بجانب أرصفة أخرى متعددة النشاط، والتي من شأنها تيسير الأعمال أمام المستثمرين بتوافر خزانات للوقود ومن ثم سهولة عمليات التصدير والاستغلال الأمثل في أغراض خدمات تموين السفن.

IMG-20220828-WA0041

IMG-20220828-WA0042

IMG-20220828-WA0040

IMG-20220828-WA0037

IMG-20220828-WA0039

IMG-20220828-WA0038

IMG-20220828-WA0035

IMG-20220828-WA0036

IMG-20220828-WA0034

IMG-20220828-WA0033

IMG-20220828-WA0019

IMG-20220828-WA0030

IMG-20220828-WA0018

IMG-20220828-WA0010

IMG-20220828-WA0008

IMG-20220828-WA0007

IMG-20220828-WA0006

IMG-20220828-WA0005

IMG-20220828-WA0004

IMG-20220828-WA0003

IMG-20220828-WA0002

IMG-20220828-WA0011

IMG-20220828-WA0009

IMG-20220828-WA0012

IMG-20220828-WA0014

IMG-20220828-WA0013

IMG-20220828-WA0015

IMG-20220828-WA0017

IMG-20220828-WA0016

IMG-20220828-WA0023