حاسب ياروبي.. أتوبيس المنصورية أصاب أبا وابنه وأنهى حياة صاحب محل|القصة الكاملة

حادث أتوبيس المنصورية.. الحادث الذي استيقظ عليه أهالي منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة فجر اليوم، الأحد، حيث وقع حادث اصطدام أتوبيس تابع لإحدى الشركات مع سيارة ملاكي عقب خروجه مباشرة من الطريق الدائري بمنطقة المنصورية، ومن ثم انحراف الاتوبيس واصطدامه بأحد المحلات التجارية.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات حادث اصطدام اتوبيس تابع لإحدى الشركات بسيارة ملاكي بالقرب من الطريق الدائري بمنطقة المنصورية، ومن ثم انحراف الأتوبيس واصطدامه بأحد المحلات التجارية.

التفاصيل الكاملة في حادث أتوبيس المنصورية بـ الجيزة

حادث أتوبيس المنصورية وقع في غضون الساعة الثانية فجرا من صباح اليوم، الأحد، وأثناء خروج الأتوبيس التابع لإحدى الشركات والذي يقل عمال الشركة ومقرها المنطقة الصناعية، من الطريق الدائري بمنطقة المنصورية، اصطدم بسيارة ملاكي وهشمها تماما من الخلف، ثم انحرف عن الطريق ليصطدم بعد ذلك بأحد المحلات التجارية "محل أعلاف" ويتوقف.

حادث أتوبيس المنصورية

حادث أتوبيس المنصورية

ما إن اصطدم الأتوبيس بمحل الأعلاف حتى تجمع الأهالي وتم إبلاغ شرطة النجدة والإسعاف، حيث تبين إصابة قائد السيارة الملاكي وابنه الذي تواجد معه بالسيارة، ومصرع مالك محل الأعلاف الذي تواجد أمام محله أثناء الاصطدام، وإصابة 9 أشخاص من العمال المتواجدين في الأتوبيس وقائد الأتوبيس.

ووفقا لشهود العيان والعمال، فإن الأتوبيس أثناء خروجه من الطريق الدائري إلى منطقة المنصورية، اصطدم بسيارة ملاكي، حيث قال أحد العمال للسائق: "حاسب يا روبي"، وتبين أن السائق يدعى “روبي. م. ز”، 44 سنة، وعقب الحادث تم نقله إلى المستشفى مصابا، وقررت جهات التحقيق التحفظ عليه.

أتوبيس يصطدم بـ سيارة ملاكي ومحل في المنصورية

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد باصطدام أتوبيس بسيارة ملاكي أثناء خروجه من الطريق الدائري، ومن ثم اصطدامه بمحل أعلاف ووقوع مصابين ومتوفى في الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف مصحوبة بالخدمات المرورية والأوناش إلى موقع الحادث.

حادث أتوبيس المنصورية

حادث أتوبيس المنصورية

وتبين من المعاينة الأولية التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اصطدام أتوبيس تابع لإحدى الشركات بسيارة ملاكي، ثم اصطدامه بمحل أعلاف بالقرب من الطريق الدائري بالمنصورية، ونتج عنه مصرع مالك المحل وإصابة قائد الملاكي وابنه وكذا 9 آخرون في الحادث من عمال الأتوبيس وسائق الأتوبيس.

وتم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفيات، وفتح الطريق أمام حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات، وقررت التحفظ على سائق أتوبيس الحادث، وأيضا إجراء تحليل مخدرات له.