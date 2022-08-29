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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 : استثمارات حكيمة

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

مواليد برج القوس يحبون السيطرة، على من حولهم سواء في العلاقة العاطفية أو العمل، لا يحب مولود القوس التنظيم والترتيب فهو يميل للعشوائية.

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مشاهير برج القوس 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، وإليك توقعات برج القوس اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

ميرفت أمين 

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

ضع كل ما يقلقك جانباً واستمتع باليوم لأن معظم الأشياء ستكون في صالحك اليوم، يحب مواليد القوس التواجد حول الناس ويحبون رفقة أصدقائهم، ستكون صحتك جيدة وسيحفزك هذا على الأرجح للانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية حيث يمكنك التمرين مع الكثير من الأشخاص الإيجابيين من حولك، لن يكون هناك ما يدعو للقلق على الصعيد المالي لأنك كنت تقوم باستثمارات حكيمة، على الأرجح سيكون اليوم مليئًا بالمرح واللحظات السعيدة مع العائلة والأصدقاء، خذ استراحة من جدولك المزدحم وخطط لقضاء إجازة. 

برج القوس وحظك اليوم مهنيا 

قد تكون الأمور صعبة بعض الشيء، فقد نصحتنا بالالتزام بالهدوء لأن تفانيك وإخلاصك سيهزم كل العقبات، أولئك الذين يعملون في قطاع التعليم بحاجة إلى التركيز على الجودة وليس الكمية، سيستمتع معظمكم بضغط العمل لأن العمل الذي تقوم به قريب جدًا من قلبك.

برج القوس وحظك اليوم صحيا 

من المرجح أن يتمتع القوس بيوم رائع، ابدأ يومك بالعصير الطازج واذهب في نزهة ، سيعطي هذا يومك بداية جديدة وسيكون جاهزًا للتحديات المقبلة، يُنصح بتجنب الوجبات السريعة وتفضل الوجبات المنزلية طوال اليوم.

برج القوس وحظك اليوم عاطفيا 

أثناء الاستمتاع بيومك مع زوجتك أو شريكك، يمكنك التفكير في خيارات حياتك، سوف يمنحك هذا مزيدًا من الوضوح حول علاقتك، يمكنك التخطيط لمفاجأة تجعلهم يشعرون بأنهم محبوبون وخاصون.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة 

يمكنك التخطيط لنزهة مع أفراد عائلتك في مكان قريب، سيساعدك اليوم على نسيان كل ما يقلقك وتقوية الروابط مع أحبائك.

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