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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد يحتفل بفوز فريقه فى الدورى الفرنسى

مصطفى محمد
مصطفى محمد

نشر النجم المصرى مصطفى محمد المحترف فى صفوف فريق نانت الفرنسي، صورًا له، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، تجمعه بزملائه في الفريق، عقب الفوز على تولوز بنتيجة 3-1.


وظهر مصطفى محمد  فى الصور وهو يحتفل مع زملائه بالأهداف المتتالية التى أحرزوها فى شباك الفريق المنافس.
 


حقق فريق نانت الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد ، الفوز على نظيره تولوز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.


ونجح مصطفى محمد  مهاجم فريق نانت، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام تولوز، وصنع الهدف الثالث.


وأحرز إيفان جويساند هدف التعادل والأول لنانت في الدقيقة 50، قبل أن يأتي مصطفى محمد ويسجل الهدف الثاني للفريق في دقيقة 55.


كما تمكن مصطفى محمد من صناعة الهدف الثالث الذي سجله موسيس سيمون في الدقيقة 63.


وبهذا الفوز، رفع نانت رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد تولوز عند النقطة الخامسة في المركز الثامن بجدول الترتيب.


وانضم مصطفى محمد بشكل رسمي إلى نانت لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار شراء عقده نهائيا.

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الدوري الفرنسي مصطفي محمد النجم المصري نانت الفرنسي منافسات الجولة الرابعة

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