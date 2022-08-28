هاشتاج مصطفى محمد يتصدر تويتر بعد تألقه في أولى مبارياته بالدوري الفرنسي

تصدر هاشتاج مصطفى محمد المرتبة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد تألقه في أولى مبارياته بالدوري الفرنسي.

وجاءت التغريدات كالتالي: "مصطفى محمد يقود نانت لتحقيق الانتصار الأول في الدوري الفرنسي هذا الموسم. أحرز هدفا وصنع هدفا آخر".

وقال آخر: "مصطفى محمد يخطف الكرة برأسه ويسجل أول أهدافه بقميص نانت".

نجح الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق نانت، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام تولوز في المباراة التي تقام بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ويتقدم نانت حاليا على تولوز بنتيجة 3-1، حيث سجل إيفان جويساند الهدف الأول في الدقيقة 50، قبل أن يأتي مصطفى محمد ويسجل الهدف الثاني للفريق في دقيقة 55.

كما تمكن مصطفى محمد من صناعة الهدف الثالث الذي سجله موسيس سيمون في الدقيقة 63.

ودخل مصطفى محمد بديلا مع بداية الشوط الثاني، بعدما كان يتواجد على دكة البدلاء في بداية المباراة.