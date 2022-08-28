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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الصناعات: واجهنا معاناة بسبب وقف استيراد مستلزمات الإنتاج.. فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الصناعة عانت خلال الفترة الماضية لعدم استيراد مستلزمات الإنتاج، ولا يوجد دولة تستطيع التصنيع من الإبرة للصاروخ.

وتابع أن الدولة لا تستطيع الاستغناء بشكل كامل عن مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج، لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي الحالي حسن عبد الله يمكنه إدارة الملف الاقتصادي حاليًا؛ ولديه خبرة سابقة في البنك العربي الإفريقي.

وأوضح أنه سيتم تفعيل القرارات التي تم اتخاذها، اليوم، بين الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي الأسبوع المقبل.

عزة مصطفي البنك المركزي محافظ البنك المركزى محمد البهي اتحاد الصناعات المصرية

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