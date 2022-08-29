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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. وصفة لن تصدقها وراء خسارة آيتن عامر 25 كيلو

آيتن عامر
آيتن عامر

تصدرت الفنانة آيتن عامر مؤشر البحث جوجل الساعات الماضية، بعد ان قامت بالترويج لمسلسها الجديد بعنوان "مغلق للصيانة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتحرص الفنانة آيتن عامر على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

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كما تتميز الفنانة آيتن عامر  بإطلالاتها المميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال ملابسها الأنيقة ، وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتميل الفنانة آيتن عامر، إلى اختيار الوان الشعر الغامقة، فتفضل لون الشعر الأسود الذي يتناسب مع ملامحها الناعمة. 

خسارة آيتن عامر وزنها

اتبعت آيتن عامر  نظام غذائي قائم على تخفيف السعرات الحرارية اليومية، وهو ما يعتبره كثير من الأطباء الاختيار الأفضل، لأنه لا يعتمد على الحرمان مثل أنظمة أخرى، كما أنه مع قليل من الرياضة يأتي بنتائج رائعة.

يعتمد الرجيم على أكلات محددة يتم تكرارها على مدار الأسبوع، وإذا حققت الهدف منها يتم تكرارها مجددًا ولمدة شهر كامل، كما اكدت آيتن عامر، هذا الرجيم نتائج سريعة تصل إلى 3 كيلو جرام خلال أسبوع واحد.

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