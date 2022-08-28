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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يهاجم خصميه لابيد وجانتس على خلفية الاتفاق النووي المرتقب بين واشنطن وطهران

نتنياهو
نتنياهو

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم /الأحد/، رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد ووزير الدفاع بيني جانتس، على خلفية الاتفاق النووي المُرتقب بين واشنطن وطهران.

جاء ذلك بعد وقت قصير للغاية من إعلان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن لابيد سيعقد اجتماعا غدا مع زعيم المعارضة نتنياهو، في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، من أجل إطلاعه على الوضع الأمني في ظل تقدم المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران الرامية إلى إحياء الاتفاق الذي وقع بين البلدين عام 2015 في عهد باراك أوباما والذي تراجع عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 

ونشر نتنياهو تسجيل فيديو على صفحته على "تويتر" هاجم خلاله وزير الدفاع جانتس ويائير لابيد، وقال انهما استسلما وسمحا لإيران بالتوصل إلى اتفاق يعرض إسرائيل للخطر (حسب تعبيره). 
وهذه هي المرة الثانية التي يطلع فيها لابيد، زعيم المعارضة نتنياهو، على التطورات الأمنية، منذ توليه منصبه، حيث عقد اجتماعا معه قبل نحو ثلاثة أسابيع في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة. 
واعتبر نتنياهو أن لابيد وجانتس تخليا عن النضال ضد الاتفاق النووي لمدة عام كامل، بعد أن قاتل هو على مدى 12 عاما ضده، وحمل الولايات المتحدة على الانسحاب منه. 

وأضاف نتنياهو "خلال عام واحد لهما في السلطة لم يفعل أي منهما شيئا للضغط على الإدارة الأمريكية لمنعها من التوقيع على الاتفاق".. وقال نتنياهو إن "التاريخ سيذكر الملف النووي الإيراني كمثال على عدم كفاءة لابيد وجانتس" على حسب تعبيره. 

وأصدر مكتب لابيد بيانا رد فيه على نتنياهو وقال إنه عندما كان نتنياهو رئيسا للحكومة لم يفعل سوى تنظيم مؤتمرات صحفية مشيرا إلى أن الضرر الذي أحدثه نتنياهو خلال فترة حكمه لأهم قضيتين وهما الحرب ضد السلام النووي الإيراني والعلاقات مع الولايات المتحدة خطير وعميق ومازالت إسرائيل تقوم بمعالجته. 

وأطلق نتنياهو حملة ضد جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 في إطار حملته لانتخابات الكنيست المقررة في أول نوفمبر المقبل. 
 

نتنياهو

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