هاني شاكر يكشف حقيقة عودته لنقابة الموسيقيين.. ويوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي

تحدث الفنان هاني شاكر، عن مشاركته في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، كما تحدث عن وضع النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة٫ فضلا عن توجيه رسالة لجماهير الأهلي٫ كما تطرق في حديثه أيضا عن حقيقة عوده للعمل العام مرة أخرى.

تصريحات شاكر، جاءت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم”.

أرفض الإهانة.. هاني شاكر يفجر مفاجأة عن عودته لنقابة الموسيقيين

أكد الفنان هاني شاكر٫نقيب الموسيقيين السابق٫أن العمل العام في مصر صعب٫ معقبا: “للأسف الذين يحاربون العمل العام في مصر كثيرون”.

وأضاف “الفنان هاني شاكر٫ نقيب الموسيقيين السابق”٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”٫ المُذاع عبر فضائية الحدث اليوم”٫:”لم أحضر لكرسي نقيب الموسيقيين من أجل إهانة نفسي ٫ لأنني رآيت هجوما كثيرا علي في الإعلام”.

لم يقف أحد بجانبني

وأشار الفنان هاني شاكر٫نقيب الموسيقيين السابق٫: “لم أجد من يقف بجانبني عندما رأيت خبر فيه هجوم علي ولم يستنكر أحد ذلك”٫ مؤكدا: “لن أعود للعمل العام مرة أخرى وراضي جدا الحمدلله عن كل ما قدمته أنا ومجلس الإدارة المحترم”.

أكد الفنان هاني شاكر٫نقيب الموسيقيين السابق٫أنه لا يحب أن يرى النادي الأهلي في هذا الموقف مع كل هذه الصراعات والاخفاقات٫ مضيفا: ”النادي الأهلي كبير وعريق والجميع يحبه ويحترمه وجمهوره بالملايين وحزين لما وصل إليه النادي الأهلي”.

ووجه الفنان هاني شاكر٫نقيب الموسيقيين السابق٫ رسالة لكل الأهلاوية قائلا: “الأهلي قادر على أن يتجاوز هذه الفترة والمحنة”٫ والزمالك مر بفترات صعبة كثيرة ومحن كثيرة”.

أفضل لاعب في مصر

وبسؤاله عن أفضل لاعب في مصر هذ العام رد قائلا: “أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك٫ لأنه عندما يستلم الكرة أشعر أنه سيسبب خطورة٫وهو لاعب متميز ومجتهد”.

هاني شاكر: الناس البسيطة تحضر بالآلاف مهرجان القلعة

علق الفنان هاني شاكر٫نقيب الموسيقيين السابق٫ على حفلته بمهرجان القلعة٫ قائلا: “مهرجان رائع يظهر معدن الشعب المصري”٫ مضيفا: ”الناس البسيطة تحضر بالآلاف مهرجان القلعة وهذا يدل على أن الشعب المصري بخير والأذن المصرية والأذواق المصرية بخير”.

الشعب المصري بخير

وأشارالفنان هاني شاكر٫نقيب الموسيقيين السابق: “استقبال الجمهور وحفظه للأغاني القديمة والجديدة وتجاوبه مع المطربين والمطربات الذين أحيوا حفلات بالقلعة يبشر أن الشعب المصري بخير”.