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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يتعادل 1/1 مع موناكو في الدوري الفرنسي

صدى البلد

انتهت مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

جاء هدف موناكو عن طريق فولاند في الدقيقة 21.

وتعادل نيمار في الدقيقة 70 لفريق باريس سان جيرمان لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1.

وبدء باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: سيرجيو راموس، كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: ريناتو سانشيز، فيراتي، نونو منيديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق موناكو المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

باريس سان جيرمان موناكو الدوري الفرنسي فريق باريس سان جيرمان نيمار

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