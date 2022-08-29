نشرة المرأة ..إقتراح جديد من هبه قطب للعلاقة الزوجية و دوللي شاهين تثير غضب الجمهور بإطلالة جريئة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أثارت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي عمرو أديب.

وكانت الدكتورة هبة قطب، تنصح الرجال بعدم الاعتماد على المنشطات في العلاقة الزوجية ، مشيرة إلى ضرورة أن يهتم كل رجل بزوجته بطرق مختلفة؛ وهذا ما سيعزز العلاقة بين الزوجين.

نشرت الفنانة دوللي شاهين علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور انستجرام صور لها جديدة مثيرة للجدل .

وظهرت دوللي بروب ابيض شفاف واكمام فرو علي فستان لامع باللون البيبي بلو اللامع ونسقت اكسسوار بسيط علي إطلالاتها التي أثارت غضب الكثير ومكياج صارخ وشنطة باللون الفوشيا

لطالما كانت مسكنات الألم موضع خلاف لفترة طويلة الآن، ولا يشعر الجميع بالأمان عند استخدام الأسبرين مع كل وجع وألم بسيط.

يستخدم الأسبرين، المعروف أيضًا باسم حمض أسيتيل الساليسيليك ، كدواء شائع لعلاج الألم والحمى والصداع والوقاية من أمراض القلب.

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب مجموعة صور جديدة، أثارت ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام.

وظهرت ياسمين الخطيب مرتدية فستانا باللون الأزرق اللامع، بصيحة المكشوف من الصدر والقدمين، يبرز أنوثتها الناعمة من تصميم أحمد عبد الله .