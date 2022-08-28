بروب شفاف بالفرو.. دوللي شاهين تثير غضب الجمهور بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة دوللي شاهين علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور انستجرام صور لها جديدة مثيرة للجدل .

وظهرت دوللي بروب ابيض شفاف واكمام فرو علي فستان لامع باللون البيبي بلو اللامع ونسقت اكسسوار بسيط علي إطلالاتها التي أثارت غضب الكثير ومكياج صارخ وشنطة باللون الفوشيا

وكتبت علي الصورة ننه هو مما أثار جدلا كبيرا علي الصورة وكانت ابرز التعليقات إطلالة غير مفهومة وآخرون انتقد الإطلالة بشكل صارم .

وكانت دوللي شاهين ليست المرة الأولي لاطلالاتها المثيرة للجدل ولكنها دائما تحاول أن تكون متفاعلة علي السوشيال ميديا