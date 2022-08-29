ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو، أن الأهلي على أعتاب اتخاذ قرار تاريخي بشأن ريكاردو سواريش المدير الفني الحالي للفريق.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أهم شئ في تجربة سواريش مع الأهلي عدم المكابرة، والأهلي مُقبل على قرار تاريخي يتمثل في اختيار بديل ريكاردو سواريش" .



أضاف: "بديل سواريش إذا فشل، سيكون هناك أزمة كبيرة بالنسبة لإدارة الأهلي، ولا يوجد أي إدارة في العالم، تضمن نجاح أي مدرب" .



وواصل: "المدرب تظهر بصماته مبكرا مع أي فريق إذا كان مدربا كبيرا، مثلما حدث مع تشافي هيرنانديز في برشلونة، أعطى دلائل لإدارة برشلونة على نجاحه ولذلك صبرت إدارة برشلونة على المدرب" .



وتابع: "لو كان تشافي لم يقدم دلائل لنجاحه المنتظر، لما كان صبر عليه خوان لابورتا رئيس برشلونة وكان جعله يرحل مثل رونالد كومان" .



وختم حديثه قائلا: "سواريش لم يقدم دلائل تشير إلى نجاحه وبالتالي لم تصبر إدارة الأهلي عليه".

