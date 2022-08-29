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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع اشتعال الوضع في أوكرانيا.. روسيا تعلن عن مناورات لجميع أفراع جيشها

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق مناورات "فوستوك 2022" البرية والبحرية والجوية الاستراتيجية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل، في سبعة ميادين شرقي البلاد.

 

وقالت الوزارة في بيان: "ستتدرب القوات المشاركة في المناورات على ضمان الأمن العسكري في شرق البلاد".

 

ومن المقرر أن تجرى التدريبات في سبعة ميادين للدفاع الجوي، وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان في أقصى شرقي روسيا.

 

وتهدف المناورات لتحسين مهارات القادة في القيادة وإدارة القوات لصد العدوان المفترض عن الجناح الشرقي ومياه الشرق الأقصى الروسية.

 

 

وزارة الدفاع الروسية المناطق الساحلية أوكرانيا روسيا الوضع في أوكرانيا

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