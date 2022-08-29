عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يصل 12 جنيها.. شعبة الأرز تفجر مفاجأة عن الأسعار

الأرز
الأرز

قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار محصول الأرز الجديد سيكون جيد، حيث بدأت أسعار الأرز في الانخفاض بداية من يوم 15 أغسطس الجاري، مستطردا: «بنطمن كل المستهلكين أنه في أول أسبوع في شهر 9 سيكون فيه انخفاض كويس في الأرز».

txt

شعبة الأرز تعلن انخفاض سعر الكيلو إلى12 جنيها من الخميس المقبل.. فيديو

txt

أخبار التوك شو.. تحذير الهجرة.. وضحك أحمد موسى.. وتسلم الدولة مليونا ونصف أرز.. والحكومة ترفض رفع الدعم عن الخبز

وأضاف «رجب شحاته»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن وزير التموين سيقوم بوضع حد لأعلي سعر لكيلو الأرز، وسيصل لـ12 جنيه للشكارة، والمعبأ سيكون سعره الأعلى 15 جنيه للكيلو جرام.

 

واستطرد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن : «بنطمن كل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، ووزارة التموين مستهدفه هذا العام الحصول على مليون ونص شعير، وده هيكون زيادة بما يقارب 3 أضعاف الكمية التي تستهلكها وزارة التموين لصالح البطاقات التموينية، والوزارة بتستهلك سنويا 600 ألف طن من الأرز على للبطاقات التموينية، وهيكون عندنا 900 ألف طن زيادة، والوزارة مستهدفه أن أي هزة تحصل في السوق هتتقدم الوزارة وتضخ الكميات التي يحتاجها السوق».

 

بنطمن كل المصريين الأرز لن يكون هناك أزمة

 

وأوضح رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الاستهلاك الخاص بالدولة المصرية سواء هيئة السلع التموينية أو السوق المحلي المصري في حدود 3.5 مليون طن، ما يعني وجود 750 ألف طن زائد عن حاجة المواطنين، «بنطمن كل المصريين، الأرز لن يكون هناك أزمة، وبناشد المواطنين عدم شراء السلع بأسعار غالية، والأرز المصري لم ينقطع إطلاقا من المحلات حتى تلك اللحظة».

وتابع رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن : «فيه مخالفات بالنسبة للمزارعين المصريين ووصلنا إنتاج لزراعة الأرز السنة دي لـ7 مليون طن أرز شعير، وده خلي عندنا وفرة كبيرة جدا، وحاليا ننتج 5 طن في الفدان الواحد».

 

الارز شعبة شعبة الأرز محصول الارز اسعار الارز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتظروا المفاجأة 15 سبتمبر.. ماذا يحدث في أسعار الدولار الأيام المقبلة ؟

فرمان من الخطيب.. مدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي .. تفاصيل

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

هل يفعلها الزمالك.. رد فعل مثير من رمضان صبحي بشأن أنباء عودته للأهلي

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر الأن (3-1) في الدوري الإسباني

زيارة خارجية غامضة لمسئول كبير بالأهلي تكشف هوية المدرب الجديد.. خاص

أزمة بين الأهلي وسواريش بسبب الشرط الجزائي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أصناف جديدة.. الزراعة:1.1 مليون فدان مساحة الأرز سنويا.. فيديو

ترشيحاتنا

كيف يقضي الميت يومه ويعيش في القبر؟ أسرار البرزخ الشيخ الشعراوي يكشفها

تحذير عاجل للفلاحين.. عقوبة الامتناع عن توريد الأرز خلال الموسم الحالي

في يوم واحد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بـ هوت شورت وفستان مثير بعد ظهورها بالمايوه

سواريش لن يرحل بسهولة.. ميدو: الأهلي على أعتاب قرار تاريخي

النار كلتهم.. وفاة زوجين في حريق هائل التهم شقة بالاسكندرية

وكيل سواريش يكشف تفاصيل بند الشرط الجزائي في عقد المدرب مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لينا شاماميان في وصلة طرب بالمحكى ومدحت ممدوح يبهر الحضور بالعزف

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

محمد صلاح في خطر.. هل يفكر بفسخ التعاقد مع ليفربول لإنقاذ نفسه

بعد حادث مروع.. إبراهيم تاتليسس على كرسي متحرك وقدماه في الجبس.. صور

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ