زلزال بقوة 5.8 بمقياس ريختر قرب مدينة باريامان الإندونيسية

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، بوقوع زلزال بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر في سومطرة الغربية قرب مدينة باريامان الإندونيسية.

وكان ضرب أمس الأحد زلزال بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "أبرا" شمال الفلبين.



وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل - حسبما أوردت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية - أن الزلزال وقع بقرية "بيلار" على عمق أربعة كيلومترات، وأن العديد من القرى المجاورة شعرت بالهزة الأرضية.



وتوقع المعهد وقوع خسائر وهزات ارتدادية أخرى، لافتا إلا أن الهزة التي وقعت اليوم هي هزة ارتدادية لزلزال ضرب المنطقة ذاتها في 27 يوليو الماضي بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.