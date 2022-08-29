عملية جراحية بسيطة.. حلمي عبد الباقي يكشف تفاصيل حالته الصحية

طمأن الفنان حلمي عبد الباقي، جمهوره على صحة، قائلا :"انا بخير واتمتع بحالة جيدة حاليًا بعدما أجرى عملية جراحية بسيطة، وسعيد بحب الناس، و من الناس التي اطمأنت علي وقت أزمتي الصحية".



وأضاف حلمي عبد الباقي، في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، الأحد، أن "لقيت كمية تليفونات فظيعة وكان جسمي بيقشعر من كتر التليفونات ومن كتر البوستات اللي الناس بتكتبها بحب، وأنا حسيت أن أنا عامل عملية فظيعة كبيرة أوي والناس مش فاهمة، فأنا قولت لازم اطمنهم أن العملية بسيطة فقلبت الدنيا أكتر”.

الحمد لله بجد

واكمل الفنان، أنه :الحمد لله بجد، أنا بحمد ربنا على حب الناس ودا من دعاء أمي وأبويا الله يرحمهم".