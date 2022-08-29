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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكرا يا جدعان.. رسالة لمصر على جدران المنازل في إدلب السورية.. فيديو

رسالة شكر إلى مصر
رسالة شكر إلى مصر من سوريا

نشر صحفي سوري، شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، وهو رسالة من مدينة إدلب السورية إلى مصر وشعبها، لتوجيه الشكر إليهم على كرم الضيافة للشعب السوري الشقيق.

وقال الصحفي السوري "هادي العبدالله" في تغريدة على تويتر إنه أثناء تجوله في شوارع ريف إدلب المدمرة وجد علم مصر مرسوم على الجدران وعليه رسالة شكر إلى مصر وشعبها.

وأضاف أنه وجد علم مصر مرسوم على جدران أحد المنازل المدمرة، وعليها جملة "شكرا يا جدعان".

وتابع الصحفي السوري أن مصر هي البلد الوحيد الذي لم يجد فيه الشعب السوري أي عنصرية، كما أنهم تم التعامل معهم كأنهم أبناء البلد.

واختتم الفيديو قائلا: "شكرا يا مصر، شكرا يا أم الدنيا، شكرا يا جدعان. 

الشعب السوري رسالة مؤثرة مصر ريف إدلب أم الدنيا شكرا يا جدعان شوارع ريف إدلب

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