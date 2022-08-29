الخارجة.. أول مركز بالمحافظات الحدودية يتأهل لنصف نهائي دوري الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، تأهُل مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد كأول مركز شباب بالمحافظات الحدودية لنصف نهائي دوري مراكز الشباب مُنذ انطلاقه.



وصعد مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد إلى نصف نهائي الدوري بعد إقصائه مركز شباب العمراوي بطل النسختين الأولى والخامسة من دوري مراكز الشباب، وذلك بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة قوية ومثيرة أُقيمت على ملعب نادي المنيا الجديدة.



وبذلك تحدد الفرسان الأربعة المتأهلين للمربع الذهبي لدوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة، حيث يلتقي مركز شباب البرامون بالدقهلية فريق مركز شباب ناهيا بالجيزة، ويلتقي فريق مركز شباب مستقبل العُميد بمطروح فريق مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد.