الصحف الإماراتية.. انتخابات جديدة بالكويت.. دعوات لايجاد حل سياسي في العراق.. اتفاق نووي إيراني قريب

الصحف الإماراتية:

*ماكرون يغادر الجزائر عقب توقيع اتفاقيات

*انتخابات جديدة في الكويت

*فيضانات عارمة تضرب باكستان

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، تسلمت إمارة دبي رسمياً راية تنظيم المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2025» من العاصمة التشيكية براغ، بصفتها مستضيفة الحدث في دورته لعام 2022، وذلك ضمن ختام مشاركة الوفد الإماراتي الرسمي في الحدث الدولي الأكبر من نوعه والمتخصص في عالم المتاحف.

ومن الجزائر، غادر أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر بعد زيارة رسمية دامت لثلاثة أيام. وتم خلالها التوقيع على خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، واتفاق شراكة وتعاون مع معهد باستور، ومذكرة نوايا بين وزارتي الشباب والرياضة للبلدين، والتوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة.

واعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال كلمة مقتضبة باللغة الفرنسية، عقب توقيع الإعلان في القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين، أن زيارة نظيره الفرنسي «كانت ناجحة جداً» و«أتاحت تقارباً لم يكن ممكناً لولا شخصية الرئيس ماكرون». كما أكد أنه من الآن فصاعداً، سيتمكن البلدان «من العمل معاً في العديد من المجالات خارج الجزائر وفرنسا»، موضحاً أن «هذا الاندماج سيسمح لنا بالذهاب بعيداً جداً».

ومن الكويت، صدر مرسوم أميري كويتي أمس بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة. ووفق وكالة الأنباء الكويتية، حدد المرسوم يوم الخميس 29 سبتمبر المقبل موعداً للاقتراع. وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق يوم 17 أغسطس الجاري على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

ومن العراق، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس التزام القوات الأمنية العراقية بحماية أمن البعثات الدبلوماسية كجزء أساسي من مهامها الأمنية في البلاد.

وقال الرئيس صالح، خلال استقباله السفيرة الأسترالية لدى العراق بولا غانلي، إن «الحادث الذي تعرّضت له عجلة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد هو أمر مُدان ومستنكر».

وأكّد أهمية العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين وضرورة رفع سقف التعاون الثنائي بينهما.

وحسب بيان للرئاسة العراقية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وخصوصاً في المجال الاقتصادي والثقافي والتعاون الأمني وبما يحقق المصالح المتبادلة.

وإلى اليمن، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي انفتاح المجلس والحكومة على كل المبادرات، والجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216، بالتزامن واستئناف اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعاتها، لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار وفتح طريق إلى مدينة تعز المحاصرة منذ سبعة أعوام.

وعالميا، يستعد إقليم السند في جنوب باكستان لفيضانات جديدة مع خروج الأنهار من مجاريها، فيما بلغت حصيلة الضحايا جرّاء الأمطار الموسمية 1033، فيما أكدت إسلام آباد أنها بحاجة إلى مساعدات مالية للتعامل مع فيضانات «عارمة»، بينما أشار كل من رئيس الوزراء وزير الخارجية أنهما لم يشهدا مثل هذا الدمار في حياتهما من قبل.

وإلى صحيفة الخليج، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس الأحد، في لقاءين منفصلين بالرياض، مع السفير البريطاني ريتشارد اوبنهايم، والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، فرص تجديد الهدنة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن. وفي لقائه مع السفير البريطاني، ناقش الرئيس العليمي، الجهود الدولية من أجل استعادة السلام والاستقرار في اليمن. وأشار، إلى انفتاح مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على كافة المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

وعربيا، يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية دورته الجديدة ال 110 في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، لمناقشة القضايا والملفات المتعلقة بالقمة العربية الحادية والثلاثين التي ستعقد بالجزائر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والقمة العربية التنموية، المقرر انعقادها في العاصمة الموريتانية، نواكشوط خلال العام المقبل، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالعملية التنموية في الدول العربية.

ودوليا، أعرب البيت الأبيض عن اعتقاده بأن العودة للاتفاق النووي مع إيران والدبلوماسية أفضل الممكن. وذكر المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، أن المتفاوضين باتوا أقرب اليوم للتوصل إلى اتفاق مما كانوا عليه قبل أسبوعين، لكنه أكد أنه ما زال هناك ثغرات بين أطراف الاتفاق النووي مع إيران. وأكد كيربي أن الإدارة الأمريكية قدمت ردّها على التعديلات التي طلبتها ايران في وثيقة الاتفاق التي قدمها الاتحاد الأوروبي، معرباً عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية، مشدداً على أن حصول طهران على سلاح نووي سيصعب حل أي مشكلة في المنطقة.

ومن صحيفة الاتحاد، ألقت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية القبض على امرأة قالت إنها تفوهت بكلمات عنصرية ضد أربع هنديات في مقطع فيديو انتشر بكثافة على الإنترنت ظهرت فيه وهي تقول لهن "عدن إلى الهند!"، في حادثة دفعت السلطات الاتحادية إلى التدخل.