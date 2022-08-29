نشرة المرأة وصفة لن تصدقها وراء خسارة آيتن عامر 25 كيلو وفي دقيقتين أحصلي على ابتسامة هوليود

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

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يعاني الكثيرون من الدوالي المنتفخة والمتضخمة في مرحلة ما من حياتهم. لسوء الحظ، لن تشفى هذه الأوردة المؤلمة مع الوقت إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تساعدك على تخفيف الشعور بالألم الدوالي

مشكلات صحية عديدة يسهل عليك معرفتها من خلال أماكن ظهور حب الشباب كل ما عليك فعله هو اكتشاف سبب ظهور حب الشباب وما يمكنك فعله لمنع ظهورها في المستقبل وفقا لموقع برايت سايد

تصدرت الفنانة آيتن عامر مؤشر البحث جوجل الساعات الماضية، بعد ان قامت بالترويج لمسلسها الجديد بعنوان "مغلق للصيانة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتحرص الفنانة آيتن عامر على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.