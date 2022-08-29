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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة وصفة لن تصدقها وراء خسارة آيتن عامر 25 كيلو وفي دقيقتين أحصلي على ابتسامة هوليود

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

وداعًا لإصفرار الأسنان .. ابتسامة هوليوود بالمنزل في دقيقتين

للحصول على إبتسامة هوليود المثالية وبدون تحمل كلفة الاستعانة بالطبيب لتبييض أسنانك إليك 5 وصفات فعالة للغاية لتبييض الأسنان بشكل طبيعي في المنزل، دون أية أضرار جانبية ولن يستغرق إعدا أيا من تلك الوصفات أكثر من دقيقتين ويمكنك البدء في تطبيقها بدءا من الآن 

الكيلو بـ70 ألف جنيه.. حكاية أغلى نوع مانجو في العالم وفوائدها الخرافية

بدون جراحة.. حيل تخلصك من الدوالي أغربها رقم 4

يعاني الكثيرون من الدوالي المنتفخة والمتضخمة  في مرحلة ما من حياتهم. لسوء الحظ، لن تشفى هذه الأوردة المؤلمة مع الوقت إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تساعدك على تخفيف الشعور بالألم  الدوالي

سبب غير متوقع لظهور حب الشباب على منطقة الرقبة

مشكلات صحية عديدة يسهل عليك معرفتها من خلال أماكن ظهور حب الشباب كل ما عليك فعله هو اكتشاف سبب ظهور حب الشباب وما يمكنك فعله لمنع ظهورها في المستقبل  وفقا لموقع برايت سايد 

بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. وصفة لن تصدقها وراء خسارة آيتن عامر 25 كيلو

تصدرت الفنانة آيتن عامر مؤشر البحث جوجل الساعات الماضية، بعد ان قامت بالترويج لمسلسها الجديد بعنوان "مغلق للصيانة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتحرص الفنانة آيتن عامر على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ابتسامة هوليود حب الشباب ايتن عامر اصفرار الأسنان الدوالى

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