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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سبب غير متوقع لظهور حب الشباب على منطقة الرقبة

حب الشباب
حب الشباب

مشكلات صحية عديدة يسهل عليك معرفتها من خلال أماكن ظهور حب الشباب كل ما عليك فعله هو اكتشاف سبب ظهور حب الشباب وما يمكنك فعله لمنع ظهورها في المستقبل  وفقا لموقع برايت سايد 

1. حول الفم
 

يظهر حب الشباب حول الفم إذا كان الجلد في هذه المنطقة متهيجاً أو يتعرض إلى اللمس باستمرار، كما يحدث عند استخدام الهاتف المحمول  .

أولاً، إذا كان حب الشباب يظهر كثيراً في تلك المنطقة وبشكل متكرر، ينبغي عليك استشارة طبيب الجلدية للعثور على العلاج المناسب لحالتك. 

2. فوق الأنف


الأنف أحد أجزاء الوجه التي يشيع ظهور حب الشباب عليها، وذلك لأن المسام عادة ما تكون كبيرة، فتتعرض للانسداد بسهولة من الأتربة والبكتيريا. 

علاوة على ذلك، تكون البشرة في تلك المنطقة دهنية وبالتالي أكثر عرضة لظهور حب الشباب.

قد يرجع السبب في ظهور حب الشباب على الأنف إلى النظام الغذائي أو التوتر أو بعض الأدوية . 

وقد يشير ظهور حب الشباب على الأنف في بعض الأحيان إلى مشكلات صحية كامنة أكثر خطورة لكن السبب الأكثر شيوعاً هو إهمال النظافة الشخصية. 

لذا، من المفيد دائماً إضافة زيت شجرة الشاي إلى نظامك المعتاد للعناية بالبشرة، فهو لطيف جداً على البشرة وفعال في علاج حب الشبابوفي الحالات الشديدة جداً، يمكنك استشارة طبيب الجلدية.

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3.  الفكان والرقبة

إذا كنت تعتقد أن ظهور حب الشباب يرتبط بالهرمونات بشكل عام فعندما تتغير مستويات هرمونات معينة، قد تؤدي إلى زيادة هرمون الأندروجين، العامل الأساسي في ظهور حب الشباب للبالغين. لكن توجد بعض المناطق التي يشير ظهور حب الشباب فيها إلى تذبذب واضح في مستويات الهرمونات، من بينها الفكان والرقبة

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