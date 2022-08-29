اليوم .. قطع الكهرباء عن 4 مناطق بطوخ لأعمال الصيانة

أعلنت شركة كهرباء القليوبية عن فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين عن 4 مناطق بقرى مركز طوخ لأعمال الصيانة وشد الموصلات.

وقالت الشركة إن قطع الكهرباء سوف تكون صباح اليوم وحتى انتهاء الأعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى قرى ( كوم الاطرون - كفر النخلة - منشأة العمار - كفر العمار ).



من ناحية اخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية معدلات التنفيذ التى تمت فى أعمال إزالة المباني لتوسعة حرم الطريق الدائري في القناطر الخيرية وقليوب وحي غرب شبرا وحي شرق شبرا والخصوص والخانك، مؤكدا على رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة للطريق الدائري والخاصة بطريق الخدمة والتى يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل والذى سوف يحقق سيولة مرورية كبيرة بالطريق.

ووجه بتنفيذ الأعمال وفقا للمواعيد المخططة واستمرار التنسيق لرؤسان المدن والأحياء مع أصحاب العقارات لدهان الوجهات لتضفي مظهرا حضاريا على المنطقة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لإزالة الاشغالات والقمامة والمواقف العشوائية أعلي وأسفل الطريق الدائري مع سرعة نقل مخلفات الهدم بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للانتهاء في أقرب وقت مع التنسيق علي أصحاب المباني المطلة علي الطريق الدائري بنطاق المحافظة بدهان واجهات المباني بألوان موحدة، مشددا عن قطع المرافق علي المباني التي لم تلتزم بالدهان.