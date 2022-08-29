الجو حلو الفترة الجاية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 29-8-2022

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، وأسماء جمال الدين، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 29-8- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية آية جمال الدين: إن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن اليوم سيشهد ارتفاعا طفيفًا فى نسبة الرطوبة، والقاهرة تشهد اليوم طقسا حارا.

ولفتت إلى أن الشهر الحالى أكثر الشهور التى تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، ولكن سبتمبر يشهد طقسا أفضل، معلقة “ الجو حلو الفترة الجاية”.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ، إذ تسود أجواء حارة نهارا على القاهرة والوجه البحري.

وتكون حالة الطقس اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد وتنشط الرياح نسبيا على مختلف الأنحاء لتحسن الإحساس بحالة الطقس خاصة أوقات الليل.

45 درجة

وضمن حالة الطقس اليوم ، تصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة 36 درجة وعلى جنوب الصعيد 45 درجة، فيما تسجل 39 على شمال الصعيد و43 درجة على جنوب سيناء.

ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على معظم الأنحاء.

95 %

وتصل نسب الرطوبة في الطقس اليوم إلى 95 % على المناطق الشمالية ، و 80 % على القاهرة الكبرى ليلا.

واسترسلت ، أن نشاط الرياح في المساء يقلل من الإحساس برطوبة الطقس ، وتتراوح سرعته ما بين 30 إلى 40 كم على الساعة .

مثيرة للرمال والأتربة



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ضمن حالة الطقس اليوم فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 38 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 21

نويبع 39 27

طابا 39 26

كاترين 36 20

الطور 36 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 26

بني سويف 35 26

المنيا 37 26

أسيوط 38 26

سوهاج 40 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

إدفو 44 29

أبوسمبل 43 28

الوادى الجديد 41 26

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 27