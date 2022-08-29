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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد وحالة الطقس

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ و أسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

هبطت أسعار الذهب بقوة اليوم الاثنين على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي ، إذ انخفض سعر أوقية الذهب لتسجل 1727.82 دولار بعد أن وصلت إلى 1750 الخميس الماضي.

الصيف ناويها قبل ما يودعنا.. الطقس شديد الحرارة والعظمى تسجل 45 اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ، إذ تسود أجواء حارة نهارا على القاهرة والوجه البحري.

بـ 22 جنيه بس.. تراجع قوي في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

استقرت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم لتسجل بين 22 : 24 جنيهًا للكيلو الأمهات وبين 30-32 للبيضاء في الأسواق للمستهلكين على حسب المنطقة.

تعرف على أعلى سعر شراء الدولار في البنوك اليوم

شهد سعر الدولار فى مصر ارتفاعا بقيمة 4 قروش، وذلك فى أولى تعاملات بعد خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي الجمعة الماضية والذى أكد على تشديد سياسياته واستمراره فى رفع سعر الفائدة .

بعد الزيادة المفاجئة.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 28-8-2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 29-8-2022

يقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس 2022، 2 صفر 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

اسعار اسعار الدواجن اسعار الذهب الدولار الحديد والأسمنت نشرة خدمات صدى البلد

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