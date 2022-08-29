نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد وحالة الطقس

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ و أسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي

هبطت أسعار الذهب بقوة اليوم الاثنين على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي ، إذ انخفض سعر أوقية الذهب لتسجل 1727.82 دولار بعد أن وصلت إلى 1750 الخميس الماضي.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ، إذ تسود أجواء حارة نهارا على القاهرة والوجه البحري.

استقرت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم لتسجل بين 22 : 24 جنيهًا للكيلو الأمهات وبين 30-32 للبيضاء في الأسواق للمستهلكين على حسب المنطقة.

شهد سعر الدولار فى مصر ارتفاعا بقيمة 4 قروش، وذلك فى أولى تعاملات بعد خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي الجمعة الماضية والذى أكد على تشديد سياسياته واستمراره فى رفع سعر الفائدة .

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

يقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 29 أغسطس 2022، 2 صفر 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.