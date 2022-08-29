عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

أرقام الطوارئ
أرقام الطوارئ

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

ووضعت  الشرطة المصرية، أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

اقرأ أيضا: 

أرقام قياسية مذهلة.. زيادة مبيعات Geely بنسبة 400% على أساس سنوي

الأفضل في أوروبا.. أرقام بنزيما وكورتوا ودي بروين قبل إعلان اسم الفائز

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف


ويأتي في مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

 أرقام الطوارئ

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإسعاف 123

 

أرقام المرور

 128 ---- شرطة المرور

-رقم  خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم   الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم   مرور أكتوبر 38355532

 

أرقام الحماية المدنية

-رقم   الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم   الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم  الحماية المدنية بالجيزة 37610258

 

شرطة السياحة

126 ---- شرطة السياحة

 

خدمات الطوارئ

121 ---- طوارئ الكهرباء

129 ---- طوارئ الغاز

140 ----- دليل التليفون

ارقام الطوارئ خدمات الطوارئ أرقام الطوارئ رقم شرطة النجدة أرقام المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتظروا المفاجأة 15 سبتمبر.. ماذا يحدث في أسعار الدولار الأيام المقبلة ؟

فرمان من الخطيب.. مدرب عالمي يقترب من تدريب الأهلي .. تفاصيل

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

الكيلو بـ9 جنيهات قريباً.. هبوط عنيف في أسعار الأرز والطن يتراجع 3300 جنيه

أيتن عامر: في محكمة الله نلتقي.. وطليقها يرد: مش هتغير

سوبر لوسيل.. قرار مفاجئ من إدارة الهلال السعودي قبل مواجهة الزمالك

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبلد الوليد (4-0) في الدوري الإسباني

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع المحلي والمستورد.. هل تزيد أسعار سندوتشات الفول والطعمية

الكيلو بـ9 جنيهات قريباً.. هبوط عنيف في أسعار الأرز والطن يتراجع 3300 جنيه

انتظروا المفاجأة 15 سبتمبر.. ماذا يحدث في أسعار الدولار الأيام المقبلة ؟

التموين: أسعار مغرية لـ توريد الأرز.. والعقوبات في انتظار المخالفين |تفاصيل

ترشيحاتنا

بطريقة جهنمية.. زوجان يخططان لـ سرقة طعام من منزل أهله| فيديو

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

النار طالعة للسماء.. السيطرة على حريق مخلفات بأرض فضاء في الدقي

عملية جراحية بسيطة.. حلمي عبد الباقي يكشف تفاصيل حالته الصحية

مرتضى منصور عن غرامة كهربا: هتدفع لو انطبقت السما على الأرض.. فيديو

هل تدعم هواتف iPhone 14 الاتصال بالأقمار الصناعية حال توقف الإنترنت؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. وصفة لن تصدقها وراء خسارة آيتن عامر 25 كيلو

خست أوي.. شاهد علا رامي بعد خسارتها الوزن ونحت جسمها

في يوم واحد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بـ هوت شورت وفستان مثير بعد ظهورها بالمايوه

لينا شاماميان في وصلة طرب بالمحكى ومدحت ممدوح يبهر الحضور بالعزف

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ