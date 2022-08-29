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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالستان .. إطلالة ناعمة لـ نيللي كريم عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت نيللي كريم بإطلالة ناعمة مرتدية بلوزة ستان باللون الأخضر ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

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و كانت قد أعلنت الفنانة نيللي كريم بدء تصوير فيملها الجديد “ع الزيرو” الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، ومن المتوقع عرضه قريبا.

فيلم “ع الزيرو" تأليف مدحت العدل، إنتاج جمال العدل، وإخراج محمد العدل، وقال محمد رمضان في تصريحات سابقة، إن فيلمه الجديد "ع الزيرو" دراما وأكشن يناقش قضايا اجتماعية مهمة، ويشهد قصة حب وعلاقات اجتماعية مختلفة.


وقالت نيللي كريم من قبل إنها تقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولي في رمضان المقبل 2023 وهذا سيحتاج منها بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية و العمل ، حتي تستطيع تقديم عمل مقنع و يحترم عقل المشاهد".

وتابعت: "المسلسل دراما مش نكد، مازال مدحت العدل يواصل كتابه الحلقات الأولي من العمل، وأنا أصور حاليا مشاهدي من مسلسل روز و ليلي مع الجميلة الرائعة الفنانة يسرا الذي سأنتهي من تصويره في أكتوبر المقبل".

 

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