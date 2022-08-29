للوقاية من الاكتئاب.. تعرف على فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة

قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ التغذية، إن الأبحاث دائما ما توصي بتناول الشوكولاتة الداكنة، نظرا لقيمتها الغذائية، مشيرة إلى أن الشوكولاتة مصدر للسعادة وتقي من الإكتئاب وتحسن من المزاج والتحصيل الدراسي، كما أنها مرتبطة بالمناسبات السعيدة والأعياد.

وأضافت “شعير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الشوكولاتة تحتوي على مادة تفرز هرمون يعطي لنا السعادة والهدوء، موضحة أن من يعاني من إكتئاب الشتاء، فعليه تناول كوب من الكاكاو، إلى جانب أن الشوكولاتة تقي من الزهايمر بنسبة كبيرة.

وتابعت أن الشوكولاتة تحتوي على مادة مشابهة للكافيين وتعطي لنا الإحساس باليقظة، لافتة إلى أنه كلما كانت نسبة الكاكاو فى الشوكولاتة أكبر بنسبة 85%، كلما كانت مفيدة أكثر، وأفضل أنواع الشوكولاتة هي التي تكون بنسبة 99%.

وأشارت إلى أن الشوكولاتة الداكنة بنسبة 99% تكون من أجود أنواع الشوكولاتة، ناصحة بتذويبها على حمام مياه، ثم وضعها فى قوالب السيلكون أو الثلج وقلبها، ووضع بعض المكسرات عليها.