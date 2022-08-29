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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

11 لاعبًا خارج النادي | مقصلة في الإسماعيلي بقيادة حسني عبد ربه

صدى البلد

كشفت قناة أون تايم سبورت عن مفاجآت في نادي الإسماعيلي بعد رحيل حمزة الجمل عن تدريب الفريق.

وذكرت قناة أون تايم سبورت ، أن حسني عبد ربه مدير الكرة بنادي الإسماعيلي شدد على رحيل 11 لاعبًا عن صفوف الإسماعيلي في نهاية الموسم الحالي.

https://fb.watch/fcj_UG_qb5/

وقرر مسئولو الدراويش توجيه الشكر إلى حمزة الجمل على الفترة التي قضاها داخل جدران الإسماعيلي وخوض مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري بفريق الأمل بالنادي بقيادة المدرب خالد القماش .
 

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​وعلى جانب آخر ، أعلن مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى عن قيمة التبرعات التى تم تجميعها حتى الآن بعد فتح حساب بنكى للجماهير للتبرع للنادى من أجل توفير السيولة المالية اللازمة.

وقال نادى الإسماعيلى فى بيان رسمى له : فى إطار المبادرة التى طرحها مجلس إدارة الإسماعيلى من أجل دعم ومساندة النادى لحل الأزمة المالية .. يتوجه مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بجزيل الشكر لكل من ساهم فى دعم نادينا.

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