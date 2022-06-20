استشاري نفسي عن فيديو نجلة حسني عبد ربه: متلازمة الاغتراب الأبوي السبب

علق الإعلامي سيد علي، على فيديو ابنة الكابتن حسني عبد ربه المنتشر على السوشيال ميديا، قائلا: "البنت ظهرت على السوشيال ميديا وتحدثت بشكل غير لائق عن والدها، ولكن السوشيال ميديا كان لها رد قوي ضدها".

وأضاف "سيد علي" خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": نحن نعاني الآن من مشكلة كبيرة غير عقوق الأبناء وهي مشكلة هجر الأباء لأبنائهم، متابعا: "أصبح هناك غربة بين الأب وابنه والأم وابنتها".

وقال هشام ماجد أستاذ الطب النفسي، إن هناك ما يعرف بمتلازمة الاغتراب الأبوي والتي تؤثر بشكل سلبي على علاقة الابن بوالديه، متابعا: "يحدث ما يشبه بالتشوه لصورة الطرف البعيد عن الأبناء".

وأكمل: “المتلازمة تعمل على تدمير الجهاز النفسي للأبناء، وبدوره يصبح الأبن حاقد وفاقد للثقة والأهل”، مشددا على ضرورة وجود تقييم للطرف الحاضن بشكل مستمر لمنع خلق نوع من الكره لدى الأبناء.





