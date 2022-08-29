نائب رئيس الإسماعيلي يكشف سبب رحيل حمزة الجمل.. فيديو

أكد خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي أن حمزة الجمل مدرب الفريق السابق، حقق إنجازا غير مسبوق في الدراويش.



قال خالد زين في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حمزة الجمل عمل إنجاز غير مسبوق، وأعترف بذلك، فحمزة الجمل وجهازه الفني قدم إنجازا غير مسبوق في الإسماعيلي ولم أكن أتوقع هذا النجاح".



أضاف: "قولت لحمزة الجمل في بداية توليه المهمة الفنية للإسماعيلي خايف عليك من الضغوط، خاصة في وضع الإسماعيلي الذي كان صعبا في الدوري وسألته هتقدر تستحمل قالي هستحمل".



واصل: "عقد حمزة الجمل انتهى مع الإسماعيلي وكان فرصة لظهور فريق الأمل في المباراة الأخيرة من الدوري، وطلبنا تقرير فني بقالنا فترة كبيرة من حمزة الجمل مقدمهوش طوال الفترة دي، وعايزين نعمل مشروع مستقبلي عشان كدة قررنا نجيب مدرب يملك صفات كبيرة، وحمزة الجمل له مرحلة معينة".



وختم حديثه قائلا: "في حفلة لتكريم حمزة الجمل في الإسماعيلية بعد تحقيقه لهذا الإنجاز الغير مسبوق".