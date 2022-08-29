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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يحيي الكومي: حلمي طولان خارج حسابات الإسماعيلي

حلمي طولان
حلمي طولان

 

أكد يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أن إدارة النادي لم تفاوض حلمي طولان المدير الفني السابق لفريق إنبي من أجل تولي المهمة الفنية للفريق في الموسم الجديد عقب رحيل حمزة الجمل في الساعات الماضية.

وقال يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" كل الاحترام والتقدير لحلمي طولان كمدرب كبير وصاحب تاريخ كبير في مجال التدريب ولكننا لم نتفاوض معه بعد رحيل حمزة الجمل وهو خارج حسابات النادي في المرحلة الحالية".

وتابع يحيي الكومي :"القرار النهائي داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي هو التعاقد مع مدير فني أجنبي في الموسم الجديد والإعلان عنه في الأيام القادمة

 

أول تعليق من حمزة الجمل على أنباء رحيله عن الإسماعيلي


أبدى حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اندهاشه من الأنباء التي تشير إلى قرار يحيى الكومي رئيس النادي بتوجيه الشكر له والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق .

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الكومي يكتب نهاية الجمل في الإسماعيلي والقماش مديرا فنيا أمام طلائع الجيش


وقال الجمل إن ما حققه مع الإسماعيلي يعد إنجازا كبيرا وفخر له بعد أن نجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز بعد الموقف الصعب الذي كان يعيشه الإسماعيلي وكان الفريق مهددا بالهبود إلى دوري القسم الثاني .

وأضاف : " نجحت في مهمتي مع الإسماعيلي وفخور بما قدمته ولا أعلم شيء عن قرار رئيس الإسماعيلي ، وضحيت كثيرا من أجل الجماهير وبيتي نادي الإسماعيلي" .

و​استقر يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي على توجيه الشكر إلى حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد انتهاء تعاقده مع الدراويش .

وينتهي تعاقد حمزة الجمل مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الكروي الجاري وفقا للعقد المبرم بين الطرفين .

وقرر مسئولو الدراويش توجيه الشكر إلى حمزة الجمل على الفترة التي قضاها داخل جدران الإسماعيلي وخوض مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري بفريق الأمل بالنادي بقيادة المدرب خالد القماش .
 

يحيي الكومي حلمي طولان انبي حمزة الجمل نادي الإسماعيلي

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