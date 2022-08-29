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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

منى قدري: القومي للمرأة يصدر العديد من مبادرات القضاء على العنف الأسري|فيديو

الدكتورة منى قدري
الدكتورة منى قدري

قالت الدكتورة منى قدري ، عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية ، إن مقترحات قوانين مواجهة العنف ضد المرأة تأتي ضمن مقترحات من المجلس ، ومن ثم تأخذ الشكل القانوني والتشريعي ، موضحة : " المجلس القومي للمرأة يشبك العلاقات بين جهات الدولة " .

وأضافت الدكتورة منى قدري ، خلال لقائها لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن اصدار القوانين يأتي من مبادرات ودراسات ، وليس مقترحات شخصية من أحد ، وتخضع المبادرات للدراسات ، والإحصائيات .

وأوضحت الدكتورة منى قدري ، أن العنف ضد المرأة يتنوع أشكاله ما بين عنف أسري ، وعنف لفظي ، أو تنمر ، مشيرة إلى أنها ترغب في وجود قانون حقيقي لردع العنف ضد المرأة .

الدكتورة منى قدري برنامج صباحك مصري المجلس القومى للمرأة مواجهة العنف ضد المرأة توك شو

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