منى قدري: القومي للمرأة يصدر العديد من مبادرات القضاء على العنف الأسري|فيديو

قالت الدكتورة منى قدري ، عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية ، إن مقترحات قوانين مواجهة العنف ضد المرأة تأتي ضمن مقترحات من المجلس ، ومن ثم تأخذ الشكل القانوني والتشريعي ، موضحة : " المجلس القومي للمرأة يشبك العلاقات بين جهات الدولة " .

وأضافت الدكتورة منى قدري ، خلال لقائها لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن اصدار القوانين يأتي من مبادرات ودراسات ، وليس مقترحات شخصية من أحد ، وتخضع المبادرات للدراسات ، والإحصائيات .

وأوضحت الدكتورة منى قدري ، أن العنف ضد المرأة يتنوع أشكاله ما بين عنف أسري ، وعنف لفظي ، أو تنمر ، مشيرة إلى أنها ترغب في وجود قانون حقيقي لردع العنف ضد المرأة .